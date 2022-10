Malo tko nije čuo za sve poznatiju stranicu OnlyFans. Ukratko, tamo se plaća mjesečna pretplata na profile djevojaka i muškaraca, koje onda pratite svakodnevno dok oni objavljuju fotografije i video uratke za odrasle. OnlyFans broji više od milijun i pol kreatora sadržaja te više od 100 milijuna korisnika diljem svijeta. Jedna od kreatorica sadržaja na OnlyFans-u je i Podravka Suzana Zvonar, tek punoljetna djevojka iz Sigeteca mjesta pored Koprivnice s kojom smo razgovarali kako bi nam otkrila više o svom novom poslu.

– Živim u Zagrebu. Nisam završila srednju školu, ali zarađujem više od nekog tko je završio fakultet pa mi stoga nije previše žao što nisam nastavila školovanje. OnlyFans profil imam dva mjeseca, a imaju ga i moje prijateljice. One su mi bile podrška kad sam ulazila u taj svijet. Govorile su mi da imam potencijala za lijepu zaradu s obzirom na izgled te sam zaključila da nemam što izgubiti ako otvorim profil na spomenutoj platformi – kaže nam Suzana na početku razgovora.

Pretplata na njen profil košta 12 dolara mjesečno, što je otprilike 92 kune. Zanimalo nas je što dobije korisnik koji se pretplati na Suzanin profil.

– Volim svoje tijelo, volim ga pokazivati, a dodatna zarada je samo plus. Svaki dan objavljujem jednu fotku ili video. Odgovaram na poruke, ispunjavam želje korisnika pa se fotografiram prema njihovim željama, naravno uz adekvatnu naknadu. Najbolje fanove ponekad počastim boljim fotkama. Javljam se i na videopozive te ispunjavam želje pretplatnika – priča nam, ostavljajući mašti na volju što to zaista znači.

– U životu treba riskirati. Bez riskiranja nema uspjeha, tako da ne postoji konkretan razlog otvaranja OF-a. Pokušala sam, pronašla sam se u tome, dobro mi ide, zadovoljna sam ja, a i moji pretplatnici – kaže.

Obitelj joj se nekako pomirila s činjenicom da ima profil na svjetski poznatoj stranici, kaže, nije to nešto protuzakonito da bi bili protiv njenog posla. Na profilu provodi dosta vremena jer korisnike treba privući i zadržati da ostanu pretplaćeni. Radnog vremena nema, možeš biti aktivan 10 sati, a možeš i dva sata dnevno, ovisi koliko se osoba želi potruditi ne bi li ostvarila uspjeh na platformi za animiranje odraslih, pojašnjava.

– Najčudniji fetiš na početku mi je bilo slikanje stopala što ljudi preferiraju u velikom broju. Sada mi je sve postalo normalno tako da ne znam što bih izdvojila kao neobičan ili čudan zahtjev posjetitelja mog profila. U dva mjeseca koliko imam OF imala sam različit broj pretplatnika, ali to je razumljivo s obzirom da su moj OF čekali još kad sam bila maloljetna – otkriva. Trenutno se fotografira i snima mobitelom čime je zadovoljna, no broj pretplatnika raste pa će sve biti potrebno dići na višu razinu. Planira unajmiti profesionalca da joj pomaže jer ima planove snimati i nešto više.

– Ne mogu prepoznati odakle je koji pretplatnik jer ljudi stavljaju svakakva imena da im supruge, djevojke ili djeca ne doznaju za pretplatu na platformu za odrasle. A Podravci, oni su zatupljeni, ograničeni i žive još u 18. stoljeću, čast izuzecima. Stoga me ne zanimaju njihova razmišljanja i stavovi. Mjesečno zaradim koliko oni u godinu dana pa sam opuštena kad naletim na njihove komentare – govori odlučno Suzana. Govoreći o zaradi, nije htjela otkriti koliko joj mjesečno sjedne na račun, samo je dodala da je ‘malo reći da se radi o dvije do tri prosječne plaće’. S obzirom na to da se prosječna plaća u Koprivničko-križevačkoj županiji kreće oko 6000 kuna neto, pametnome je dosta. Ne poznaje nijednu Podravku koja se bavi istim ili sličnim poslom, ali jako joj je dobra prijateljica Marija Zadravec iz Međimurja koja je također poznata u poslu razbuktavanja mašte odraslih osoba.

Na prvi pogleda jasno je da Suzana ima bujno poprsje, ali njegovu veličinu nije htjela otkriti.

– To me pitalo puno osoba, ali samo sam rijetkima odgovorila. Ostavit ću vas u neznanju, no reći ću da sam punila usne i operirala nos kod poznatog hrvatskog kirurga – kaže.

Najdraži odjevni predmeti na OnlyFans-u su joj razni kompletići i bodiji, a u slobodno vrijeme dukserica i trenirka, iako se voli dotjerati i počastiti raznim haljinama, štiklama i kombinezonima. Dečka nema i trenutno ne razmišlja o vezi, a još manje o udaji. Sa svojim bivšim partnerima ne komunicira i ne zanimaju je njihova mišljenja. Ako je netko ljubomoran, ona kaže da je to njegov problem. Djevojka koja zasad na OF ima gotovo 35.000 ‘lajkova’ ne zna do kad će se baviti ovim poslom. Budući da joj posao cvjeta, ne vjeruje da će tako skoro stati, ali ‘to jednostavno ne možeš znati’, kaže.

– Dođe ti u glavu jednog dana i samo kreneš ili pak staneš – rekla je za Glas Podravine i Prigorja. Ako vas zanima kako izgleda njen profil na OnlyFansu, OVDJE ga možete vidjeti.